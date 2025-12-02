Матчи Скрыть

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Агенты Жубала отреагировали на возможный уход игрока из "Краснодара"

Представители агентства Left Sports, клиентом которого является защитник "Краснодара" Жубал, прокомментировали информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Жубалу проявляют клубы из Бразилии и Японии.

"Интерес есть, но Жубал — игрок "Краснодара", — заявил сотрудник Left Sports в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

Бразилец Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в июле этого года на правах свободного агента. На данный момент в составе "быков" футболист провел 10 матчей и забил один гол.

Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.

