Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Защитник "Локомотива" рассказал о состоянии здоровья после травмы

Александр Сильянов поделился информацией о своем самочувствии.
Фото: ФК "Локомотив"
"У меня все хорошо, полностью восстановился после травмы, чувствую себя отлично", - передает слова Сильянова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Сильянов, играющий на позиции защитника, провел в составе московского "Локомотива" 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт 24-летнего игрока с красно-зелеными рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится