Стало известно, почему вингер "Сочи" пропустил матч с махачкалинским "Динамо"

Мартин Крамарич получил повреждение.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, крайний нападающий "Сочи" Мартин Крамарич пропустил матч 17-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" из-за мышечной травмы.

Напомним, 28-летний словенец не вошел в заявку команды на игру, которая состоялась вчера, 1 декабря, на стадионе "Фишт" и завершилась вничью - 0:0.

Отмечается, что участие вингера в игре 18-го тура против "Локомотива" находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Крамарич принял участие в 13 матчах за сочинскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Источник: "Матч ТВ"

