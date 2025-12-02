"Локомотив" сделал финальное предложение Баринову по новому контракту - "СЭ"

По данным источника, московский "Локомотив" направил Дмитрию Баринову очередное предложение по продлению контракта. Сообщается, что новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты игрока, а условия будут лучшими в команде. Подчеркивается, что данное предложение - финальное. Увеличивать его клуб не намерен.
29-летний опорный полузащитник является воспитанником и капитаном "Локомотива". За основную команду Баринов играет с 2015 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
В этом сезоне футболист провел в составе "железнодорожников" 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Локомотив"