Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

"Локомотив" сделал финальное предложение Баринову по новому контракту - "СЭ"

Дмитрий Баринов получил новое предложение от красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, московский "Локомотив" направил Дмитрию Баринову очередное предложение по продлению контракта. Сообщается, что новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты игрока, а условия будут лучшими в команде. Подчеркивается, что данное предложение - финальное. Увеличивать его клуб не намерен.

29-летний опорный полузащитник является воспитанником и капитаном "Локомотива". За основную команду Баринов играет с 2015 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в составе "железнодорожников" 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится