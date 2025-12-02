Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
4 - 5 4 5
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
3 - 1 3 1
АтлетикоЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
МагдебургЗавершен
Боруссия Д
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

Бывший главный тренер ЦСКА и "Краснодара" может возглавить "Нефтчи"

Азербайджанский клуб интересуется белорусским специалистом.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, азербайджанский "Нефтчи" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Коллектив из Баку набрал 16 очков в 13 матчах и находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. 24 ноября клуб отправил в отставку главного тренера Самира Абасова.

Последним местом работы 48-летнего Гончаренко был нижегородский "Пари НН", который он возглавлял с октября 2024 по июнь 2025 года. Также в России белорусский специалист работал в московском ЦСКА, "Краснодаре", "Урале" и ряде других клубов.

Источник: "СЭ"

