По информации источника, азербайджанский "Нефтчи" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Коллектив из Баку набрал 16 очков в 13 матчах и находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. 24 ноября клуб отправил в отставку главного тренера Самира Абасова.
Последним местом работы 48-летнего Гончаренко был нижегородский "Пари НН", который он возглавлял с октября 2024 по июнь 2025 года. Также в России белорусский специалист работал в московском ЦСКА, "Краснодаре", "Урале" и ряде других клубов.
Источник: "СЭ"
Бывший главный тренер ЦСКА и "Краснодара" может возглавить "Нефтчи"
Фото: ФК "Урал"