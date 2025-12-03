Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Аршавин рассказал, хотел ли бы он занять пост спортдиректора "Зенита"

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании занять должность спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают мое мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально. В любом случае все зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечен больше, не нужно, значит, меньше.

Напомним, испанец Хавьер Рибалта был последним спортивным директором "Зенита". Он покинул свой пост в апреле 2021 года.

После окончания игровой карьеры Аршавин получил в клубе должность советника генерального директора по молодежному футболу. Позднее он был утвержден директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, а с января 2022 года занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию сине-бело-голубых.

Источник: "РИА Новости"

