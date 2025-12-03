Аршавин рассказал, хотел ли бы он занять пост спортдиректора "Зенита"

- Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают мое мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально. В любом случае все зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечен больше, не нужно, значит, меньше.
Напомним, испанец Хавьер Рибалта был последним спортивным директором "Зенита". Он покинул свой пост в апреле 2021 года.
После окончания игровой карьеры Аршавин получил в клубе должность советника генерального директора по молодежному футболу. Позднее он был утвержден директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, а с января 2022 года занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию сине-бело-голубых.
Источник: "РИА Новости"
Фото: ФК "Зенит"