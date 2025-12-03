"Заслуживает уважения". Ташуев - об извинениях Ролана Гусева

"Правильный поступок, Ролан заслуживает уважения. Я сам сталкивался с такой ситуаций, когда неаккуратно сказал одну фразу, а мне потом звонил тренер, я говорил, что меня неправильно поняли", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Напомним, что после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо" Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера. Гусев раскритиковал форму футболистов бело-голубых, а позже извинился за свои слова. В СМИ критика Гусева в отношении футболистов "Динамо" вызвала большой резонанс, так как ранее специалист заявлял об изменении игры команды после ухода Марцела Лички.
После 17 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Динамо"