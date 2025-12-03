Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

"Заслуживает уважения". Ташуев - об извинениях Ролана Гусева

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал извинения Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Правильный поступок, Ролан заслуживает уважения. Я сам сталкивался с такой ситуаций, когда неаккуратно сказал одну фразу, а мне потом звонил тренер, я говорил, что меня неправильно поняли", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".

Напомним, что после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо" Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера. Гусев раскритиковал форму футболистов бело-голубых, а позже извинился за свои слова. В СМИ критика Гусева в отношении футболистов "Динамо" вызвала большой резонанс, так как ранее специалист заявлял об изменении игры команды после ухода Марцела Лички.

После 17 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится