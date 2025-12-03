"Гусеву нужно дать попробовать возможность поработать. В конце прошлого сезона он принял команду, и команда выигрывала. В прошлом году руководство убрало Личку и поставило Гусева. Пришёл Карпин и Гусев остался в штабе. Так дайте ему поработать тогда! Если вы его оставляете, значит вы на что-то надеетесь. Считаю, что надо дать Гусеву поработать", - цитирует Уварова "Чемпионат".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Напомним, что Ролан Гусев и ранее занимал эту должность после ухода в отставку Марцела Лички в мае текущего года.
После 17 сыгранных туров столичный клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на выезде с московским "Спартаком", встреча состоится в субботу, 6 декабря, в 16:30 по московскому времени.
Экс-голкипер сборной СССР: дайте Гусеву поработать!
Бывший голкипер сборной СССР Александр Уваров высказался о положении Ролана Гусева в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"