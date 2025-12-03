Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

Экс-голкипер сборной СССР: дайте Гусеву поработать!

Бывший голкипер сборной СССР Александр Уваров высказался о положении Ролана Гусева в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Гусеву нужно дать попробовать возможность поработать. В конце прошлого сезона он принял команду, и команда выигрывала. В прошлом году руководство убрало Личку и поставило Гусева. Пришёл Карпин и Гусев остался в штабе. Так дайте ему поработать тогда! Если вы его оставляете, значит вы на что-то надеетесь. Считаю, что надо дать Гусеву поработать", - цитирует Уварова "Чемпионат".

В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Напомним, что Ролан Гусев и ранее занимал эту должность после ухода в отставку Марцела Лички в мае текущего года.

После 17 сыгранных туров столичный клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на выезде с московским "Спартаком", встреча состоится в субботу, 6 декабря, в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится