Быстров высказался о победе "Балтики" над "Спартаком"

Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал победу "Балтики" над красно-белыми (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- В любом полумоменте они бегут, кайфуют от футбола, сами себе хлопают, без всякой боязни делают подкаты в штрафной. Я смотрел и получал удовольствие. Удаление тренера ещё больше их взбодрило, - сказал Быстров в видео на YouTube-канале "О, родной футбол!".

"Балтика" встречалась с московским "Спартаком" в минувшую субботу, 29 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Ростех Арене" в Калининграде и завершился поражением красно-белых со счетом 0:1. С 30-й минуты "Спартак" играл в большинстве.

