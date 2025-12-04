Маркиньос поделился ожиданиями от матча с "Динамо"

- Мы готовы к игре с "Динамо". Естественно, настроение после проигрыша "Балтики" не очень. Это очень важный матч. Это дерби. Мы всё понимаем. Поэтому будем готовы, - сказал Маркиньос "Чемпионату".
"Балтика" встречалась с московским "Спартаком" в минувшую субботу, 29 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Ростех Арене" в Калининграде и завершился поражением красно-белых со счетом 0:1. С 30-й минуты "Спартак" играл в большинстве.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в РПЛ с 28 очками. В следующем туре красно-белые примут на своем поле "Динамо".