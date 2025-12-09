Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Лунев рассказал, почему долгое время не играл в этом сезоне

Вратарь "Динамо" Андрей Лунев ответил на вопрос, почему много игр пропустил в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"У меня была травма. Тут нет двойного дна? Первый раз дернул приводящую на тренировке. Потом была проблема с локтем. Вратарская тема, так скажем", - цитирует Лунева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Андрей Лунев принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 16 мячей и дважды отыграл "на ноль". Также на счету 34-летнего голкипера один пропущенный гол в одной игре нынешнего розыгрыша Кубка России.

Напомним, Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года. Его контракт с клубом истекает в июне будущего года.

