"У меня была травма. Тут нет двойного дна? Первый раз дернул приводящую на тренировке. Потом была проблема с локтем. Вратарская тема, так скажем", - цитирует Лунева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Андрей Лунев принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 16 мячей и дважды отыграл "на ноль". Также на счету 34-летнего голкипера один пропущенный гол в одной игре нынешнего розыгрыша Кубка России.
Напомним, Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года. Его контракт с клубом истекает в июне будущего года.
Лунев рассказал, почему долгое время не играл в этом сезоне
Вратарь "Динамо" Андрей Лунев ответил на вопрос, почему много игр пропустил в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"