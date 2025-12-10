Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Сенников: "Локомотив" выглядит очень стабильно

Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" выглядит сейчас очень стабильно, всего одно поражение в первой части чемпионата. Надеюсь, определенные выводы сделаны командой и им удастся избежать тех спадов, которые были (весной в прошлом сезоне)", - сказал Сенников "Матч ТВ".

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. "Железнодорожники" одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

7 декабря подопечные Михаила Галактионова одержали победу над "Сочи" в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба.

