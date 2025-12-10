Сенников: "Локомотив" выглядит очень стабильно

"Локомотив" выглядит сейчас очень стабильно, всего одно поражение в первой части чемпионата. Надеюсь, определенные выводы сделаны командой и им удастся избежать тех спадов, которые были (весной в прошлом сезоне)", - сказал Сенников "Матч ТВ".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. "Железнодорожники" одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
7 декабря подопечные Михаила Галактионова одержали победу над "Сочи" в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба.
Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"