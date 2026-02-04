Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

"Арсенал" сыграет в финале Кубка английской лиги впервые за семь лет

"Арсенал" добился минимальной победы над "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.
Фото: ФК "Арсенал"
Этот успех позволил "канонирам" впервые с 2018 года выйти в финал турнира. В прошлый раз на этой стадии "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:3.

Любопытно, что нынешний главный тренер лондонцев Микель Артета в том финале входил в тренерский штаб "горожан" и работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Отметим, что последняя победа "Арсенала" в Кубке английской лиги датируется 1993 годом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится