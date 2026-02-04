"Арсенал" сыграет в финале Кубка английской лиги впервые за семь лет

Этот успех позволил "канонирам" впервые с 2018 года выйти в финал турнира. В прошлый раз на этой стадии "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:3.
Любопытно, что нынешний главный тренер лондонцев Микель Артета в том финале входил в тренерский штаб "горожан" и работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.
Отметим, что последняя победа "Арсенала" в Кубке английской лиги датируется 1993 годом.
"Арсенал" добился минимальной победы над "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги.
Фото: ФК "Арсенал"