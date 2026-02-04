Вокруг возможного возвращения Роналду в "МЮ" появились новые детали - источник

Как сообщает TEAMtalk, в манчестерском клубе не видят необходимости возвращаться к сотрудничеству с форвардом.
Ранее в прессе появлялась информация о недовольстве Роналду стратегией развития "Аль-Насра", за который он выступает в настоящий момент. Позже в СМИ сообщалось, что португалец может вернуться в "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в два периода - с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.
Фото: Getty Images