Вокруг возможного возвращения Роналду в "МЮ" появились новые детали - источник

В "Манчестер Юнайтед" не рассматривают вариант с возвращением Криштиану Роналду, несмотря на появившиеся ранее слухи о готовности футболиста пойти на снижение заработной платы.
Как сообщает TEAMtalk, в манчестерском клубе не видят необходимости возвращаться к сотрудничеству с форвардом.

Ранее в прессе появлялась информация о недовольстве Роналду стратегией развития "Аль-Насра", за который он выступает в настоящий момент. Позже в СМИ сообщалось, что португалец может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в два периода - с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

