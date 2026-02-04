Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Гасилин считает, что потенциальный новичок "Зенита" может стать игроком мирового уровня

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб, оценив как игровые качества футболиста, так и его характер.
Фото: Getty Images
По словам бывшего игрока "сине-бело-голубых", у нападающего есть всё необходимое, чтобы проявить себя на высоком уровне, однако многое будет зависеть от условий и окружения.

Футболист обладает непростым характером - он живёт на своей волне.
Но в нём есть всё, чтобы стать форвардом мирового уровня: скорость, сила, дриблинг. Если клуб правильно подберёт тактические ключи и он сфокусируется на игре, Дуран может стать лидером команды и главной звездой чемпионата, - цитирует Гасилина "Советский спорт".

По информации СМИ, 22-летний колумбийский форвард, который сейчас защищает цвета "Фенербахче" на правах аренды из "Аль-Насра", дал согласие на продолжение карьеры в "Зените". Речь идёт о временном переходе с опцией последующего выкупа.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Дуран принял участие в десяти матчах Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

