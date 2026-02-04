Гасилин считает, что потенциальный новичок "Зенита" может стать игроком мирового уровня

Футболист обладает непростым характером - он живёт на своей волне.Но в нём есть всё, чтобы стать форвардом мирового уровня: скорость, сила, дриблинг. Если клуб правильно подберёт тактические ключи и он сфокусируется на игре, Дуран может стать лидером команды и главной звездой чемпионата, - цитирует Гасилина "Советский спорт".
По информации СМИ, 22-летний колумбийский форвард, который сейчас защищает цвета "Фенербахче" на правах аренды из "Аль-Насра", дал согласие на продолжение карьеры в "Зените". Речь идёт о временном переходе с опцией последующего выкупа.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Дуран принял участие в десяти матчах Суперлиги, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.