В "Фенербахче" закрыли сделку по Канте - Романо

Турецкий "Фенербахче" закрыл сделку по усилению центра поля, договорившись о переходе французского хавбека Н’Голо Канте.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, стороны согласовали долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2028 года.



Ранее в СМИ появлялись сведения, что трансфер Канте перейдёт в "Фенербахче" в рамках обмена между клубами. По этой договорённости в противоположном направлении отправился нападающий "Фенербахче" Юссеф Эн-Несири.