Президент "Динамо" Мх: Биджиев поторопился со своей отставкой

"Считаю, что немножко он поторопился со своей отставкой, и оцениваю его работу как хорошую. Его решение не стало удивлением. Он испытывал, наверное, давление от того, что далеко не всё складывается так, как хотелось бы. Но при этом в его поддержку надо сказать, что команда недобрала шесть или восемь очков из-за судейский решений. Последнее судейство вообще отвратительное было", – приводит слова Гаджиева "Матч ТВ".
В воскресенье, 7 декабря махачкалинское "Динамо" в меньшинстве уступило "Пари НН". Матч 18-го тура РПЛ завершился со счетом 0:1. После этой встречи Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. Во вторник, 9 декабря руководство клуба приняло его решение. Специалист работал в команде из Махачкалы с 2023 года.
По итогам осенней части сезона махачкалинское "Динамо" записало в свой актив 15 очков и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с "Рубином" 28 февраля.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о решении Хасанби Биджиева покинуть пост главного тренера команды.
