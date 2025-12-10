"Назвал бы двух человек, первый — Мурад Мусаев. Он идет на первом месте, команда удачно провела 2025 год, показывает качественный и сбалансированный футбол. Вторая фигура — Андрей Талалаев. "Балтика" вышла из Первой лиги и сразу показала хорошую игру, хорошую статистику по забитым и пропущенным мячам. Эти два специалиста показали самую интересную работу", — приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
"Краснодар" под руководством Мусаева в прошлом сезона выиграл чемпионат России. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков после 18-ти туров РПЛ. "Балтика" Талалаева проводит первый сезон в Российской Премьер-Лиге. В осеннней части сезона команда набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место.
Следующая часть сезона начнется 27 февраля. В этот день "Балтика" сыграет с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. "Краснодар" 28 февраля примет "Ростов" в матче 19-го тура РПЛ.
Ташуев назвал двух лучших тренеров первой части сезона РПЛ
Российский тренер Сергей Ташуев ответил, кого из наставников команд РПЛ считает лучшими после первой части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"