Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

"Балтика" выкупила вратаря у "Пари НН"

"Балтика" договорилась о полноценном трансфере вратаря "Пари НН" Ивана Кукушкина.
Фото: ФК "Балтика"
"Между футбольными клубами "Балтика" и "Пари НН" достигнута договорённость о полноценном трансфере Ивана Кукушкина. Наш клуб активировал опцию выкупа вратаря! Новый контракт с игроком рассчитан до 10 июня 2028 года!" – говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".

Кукушкину 23 года. Он является воспитанником "Газпром"-Академии. Ранее вратарь играл в юношеском "Зените", "Звезде" и "Уфе", после чего пополнил состав "Пари НН" в качестве свободного агента. Голкипер перешел в "Балтику" в 2024 году. За это время он провел за калининградцев три матча Кубка России.

Команда Андрея Талалаева на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров РПЛ "Балтика" набрала 35 очков.

