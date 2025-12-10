Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Радимов: у "Локо" одна проблема – это Баринов

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов высказался о возможном уходе капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова из команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Локомотив" такие команды, как "Сочи", щелкает очень уверенно за счет качества игроков. Здесь у "Локо" одна проблема – это Баринов. Уйдет или не уйдет, я так понимаю, скорее всего, уйдет. Это, конечно, станет огромной проблемой для железнодорожников", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов не планирует продлевать трудовое соглашение с "Локомотивом" и перейдет в ЦСКА. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Баринов выступает в основном составе команды с 2015 года. В 2022 году он стал капитаном "Локомотива".

В текущем сезоне Баринов принял участие в 24 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал семь голевых передач. Железнодорожники ушли на зимний перерыв с 37 очками после 18-ти туров РПЛ. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится