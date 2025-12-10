Радимов: у "Локо" одна проблема – это Баринов

"Локомотив" такие команды, как "Сочи", щелкает очень уверенно за счет качества игроков. Здесь у "Локо" одна проблема – это Баринов. Уйдет или не уйдет, я так понимаю, скорее всего, уйдет. Это, конечно, станет огромной проблемой для железнодорожников", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов не планирует продлевать трудовое соглашение с "Локомотивом" и перейдет в ЦСКА. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Баринов выступает в основном составе команды с 2015 года. В 2022 году он стал капитаном "Локомотива".
В текущем сезоне Баринов принял участие в 24 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал семь голевых передач. Железнодорожники ушли на зимний перерыв с 37 очками после 18-ти туров РПЛ. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице.
Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов высказался о возможном уходе капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова из команды.
