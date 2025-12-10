Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Терехин уверен, что Заболотному надо уходить из "Спартака"

Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин поделился мнением о будущем форварда "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
За красно-белых Заболотный выступает с лета этого года.

"Уходить ему из "Спартака" надо, конечно. Он там сидит на скамейке и играть не будет. Я не знаю, зачем его брали. Думаю, он будет востребован где?то еще. Считаю, что он подошел бы любому клубу, который ниже "Рубина" в турнирной таблице РПЛ", — передает слова Терехина "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Антон Заболотный провел за "Спартак" 14 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами. Контракт Заболотного со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.

