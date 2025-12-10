Первую часть сезона 2025/2026 красно-белые завершили на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
"Мне очень тяжело найти логику тому, что происходит в "Спартаке". По уровню игроков команда должна находиться как минимум в первой тройке. Почему он сейчас занимает шестое место, мне тяжело ответить. Мне жаль видеть "Спартак" на такой низкой позиции в таблице", — сказал Слишкович в подкасте "Премьер-лига несправедливости".
11 ноября из "Спартака" ушел серб Деян Станкович, тренировавший команду с июля 2024 года. В четырех матчах до зимнего перерыва красно-белых в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Вадим Романов.
Источник: "Чемпионат"
Слишкович считает, что "Спартак" должен находиться в тройке
Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович поделился мнением о ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"