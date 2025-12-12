Воробьев ответил, в чем "Локомотив" может прибавить весной

"Как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что уходим в отпуск, одержав победу. Мы этого хотели. Самое главное сейчас — надо хорошо отдохнуть, соскучиться по футболу и с новыми силами приступить к работе на сборах", – приводит слова Воробьева "Матч ТВ".
В заключительном туре перед зимней паузой в чемпионате России "Локомотив" одержал победу над "Сочи" со счетом 4:2. Воробьев стал автором одного из голов.
Железнодорожники набрали 37 очков по итогам 18-ти туров Российской Премьер-лиги и на данный момент занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. В 19-м туре "Локомотив" сыграет с "Пари НН". Встреча состоится 28 февраля в 17:00.
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев ответил на вопрос, в чем может прибавить его команда после зимней паузы.
Фото: "Матч ТВ"