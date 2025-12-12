Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Жерсон: "Зенит" — самый обсуждаемый российский клуб в Бразилии и Европе

Бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон ответил, насколько санкт-петербургский клуб популярен на его родине.
Фото: ФК "Зенит"
"Могу со всей серьезностью подтвердить: "Зенит" — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе. Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета", – приводит слова Жерсона "Спорт-Экспресс".

Жерсон стал игроком "Зенита" летом 2025 года. До этого он выступал за бразильский "Фламенго". В текущем сезоне 28-ми летний полузащитник вышел на поле в 15-ти матчах за санкт-петербуржцев, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение бразильца с "Зенитом" рассчитано до лета 2030 года.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко. В следующий раз "Зенит" сыграет с "Балтикой" 27 февраля в матче 19-го тура чемпионата России.

