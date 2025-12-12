Жерсон: "Зенит" — самый обсуждаемый российский клуб в Бразилии и Европе

"Могу со всей серьезностью подтвердить: "Зенит" — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе. Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета", – приводит слова Жерсона "Спорт-Экспресс".
Жерсон стал игроком "Зенита" летом 2025 года. До этого он выступал за бразильский "Фламенго". В текущем сезоне 28-ми летний полузащитник вышел на поле в 15-ти матчах за санкт-петербуржцев, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение бразильца с "Зенитом" рассчитано до лета 2030 года.
На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко. В следующий раз "Зенит" сыграет с "Балтикой" 27 февраля в матче 19-го тура чемпионата России.
Бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон ответил, насколько санкт-петербургский клуб популярен на его родине.
Фото: ФК "Зенит"