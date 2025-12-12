"Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича — ему тяжело было что-то поменять. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас. Как главный тренер. И уже во второй части сезона постараемся воплотить его идеи в жизнь", — приводят слова Фомина "Известия".
Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера "Динамо" с 17 ноября после отставки Валерия Карпина. Специалист возглавлял клуб с июня 2025 года. Под руководством Гусева бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.
По итогам первой части чемпионата России "Динамо" набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ бело-голубые на своем поле примут "Крылья Советов". Встреча состоится 1 марта в 14:00.
Капитан "Динамо" высказался за то, чтобы Гусев стал главным тренером
Фото: ФК "Динамо"