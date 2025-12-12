Черышев: будет странно, если Гусев станет главным тренером "Динамо"

"Если Гусев останется главным тренером "Динамо", это будет странно. Руководители должны очень хорошо подумать перед назначением нового главного тренера. Я не верю, что "Динамо" вылетит. Нет смысла обсуждать это", - цитирует Черышева Metaratings.
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня, на данный момент он продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал этот пост в мае после ухода Марцела Лички. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
