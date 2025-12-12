Матчи Скрыть

Черышев: будет странно, если Гусев станет главным тренером "Динамо"

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Если Гусев останется главным тренером "Динамо", это будет странно. Руководители должны очень хорошо подумать перед назначением нового главного тренера. Я не верю, что "Динамо" вылетит. Нет смысла обсуждать это", - цитирует Черышева Metaratings.

В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня, на данный момент он продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал этот пост в мае после ухода Марцела Лички. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится