Экс-игрок "Динамо" оценил игру "Балтики"

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков оценил игру калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"По выступлениям в чемпионате следует отметить "Балтику". Потому что здесь хорошее соотношение "цена и качество" по игрокам команды. С таким составом они идут в пятерке. Ведь клуб не располагает большим финансированием, а Талалаев выжимает максимум из команды", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября прошлого года.

После 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками. Калининградцы отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на 5 баллов. Южане являются действующими чемпионами страны.

