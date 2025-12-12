Конате высказался о возможном уходе из "Ахмата"

"Я очень счастлив в "Ахмате". Буду преодолевать каждую трудность. Меня очень разозлили фейковые новости о том, что я могу уйти. Я разве кому-то говорил, что чем-то недоволен?" - цитирует Конате Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мохамед Конате недоволен количеством игрового времени в грозненском "Ахмате" и хочет покинуть клуб.
Мохамед Конате перешел в грозненский "Ахмат" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне форвард провел за грозненцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Фото: ФК "Ахмат"