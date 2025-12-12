"Я думаю, что "Зенит" – это самая популярная команда в Европе. Они регулярно играли в Лиге чемпионов и выигрывали большие матчи. Плюс петербуржцы всегда покупали много иностранцев, которым платили большие деньги. За последние 10 лет "Зенит" точно самый популярный клуб в Европе. Про команду все узнали со времён победы в Суперкубке УЕФА. Но "Спартак" тоже знают и помнят многие", - цитирует Булыкина "Советский Спорт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду, однако по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали чемпионата страны. "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом РПЛ.
После 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками. Сине-бело-голубые и ЦСКА завоевывали Кубок УЕФА - петербуржцам удалось одержать победу в турнире в 2008 году, а "армейцам" - в 2005.
Булыкин назвал самый популярный российский клуб в Европе. Это не "Спартак"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал самый популярный российский клуб в Европе.
Фото: ФК "Зенит"