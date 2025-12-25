Дасаев отреагировал на критику Бубнова: у человека беда с головой

"На слова Бубнова про меня не обращаю внимания. Пускай он поднимет статистику, если такой умный. У меня были послематчевые пенальти с "Динамо" Киев, а там Блохин, который подряд 15-20 пенальти забивал, ещё были пенальти с командой из Харькова, с "Шахтёром". Если у человека беда с головой, то что я могу сделать?", — приводит слова Дасаева Sport24.
Ранее у экс-футболистов произошёл словесный публичный конфликт. Дасаев заявил, что в СМИ уделяется слишком много внимания российскому вратарю "ПСЖ" Матвею Сафонову на фоне четырех сэйвов в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Бубнов отреагировал на высказывание Дасаева, назвав его "нулевым в пенальти".
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев является лучшим голкипером мира 1988 года и заслуженным мастером спорта СССР. На его счету также серебряные награды чемпионата Европы-1988 в составе национальной сборной.
Ветеран "Спартака" Ринат Дасаев отреагировал на слова бывшего советского футболиста Александра Бубнова, назвавшего его "нулевым в пенальти".
Фото: ФК "Спартак"