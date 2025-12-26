Жирков назвал лучших игроков РПЛ в 2025 году

"Лучшие игроки этого года? Все те же: ребята из "Краснодара", ЦСКА и "Зенита" выделяются. Лучшими назову Кордобу, Глушенкова, Кисляка, Сперцяна и Батракова", - сказал Жирков Sport24.
На данный момент на первом месте в турнирной таблице чемпионата России идет "Краснодар". Вторую строчку занимает петербургский "Зенит", а на третье место - московский "Локомотив".
Действующим чемпионом России является "Краснодар". "Быки" набрали 67 очков в РПЛ сезона-2024/2025.
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков назвал лучших футболистов РПЛ в 2025 году.
Фото: "Чемпионат"