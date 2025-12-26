Гендиректор "Ахмата": Черчесов не невеста, чтобы его куда-то сватали

"Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере", - сказал Айдамиров "Спорт-Экспресс".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в начале августа 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне грозненский клуб провел 20 матчей, одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о слухах об уходе главного тренера Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"