Специалист считает, что ключевые ошибки были допущены на уровне управления, а не тренерского штаба. По словам Игнатьева, клуб изначально сделал дорогостоящую ставку на иностранного тренера Морено, рассчитывая на быстрый результат, однако команда так и не получила импульса для развития.
- Главное разочарование - это "Сочи". При Морено движения не было никакого. Затем пришёл хороший российский специалист - Игорь Осинькин. Он показывал, что умеет выстраивать командую игру. Думаю, тут виноват не тренер, а клуб. Он не разобрался куда идёт. Это его большая ошибка, - цитирует Игнатьева "Советский спорт".
На данный момент "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда набрала всего девять очков, одержав две победы, трижды сыграв вничью и потерпев 13 поражений.
Экс-тренер сборной России назвал главное разочарование 2025 года
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что "Сочи" стал для него главным разочарованием 2025 года.
Фото: ФК "Сочи"