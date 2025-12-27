Матчи Скрыть

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Экс-тренер сборной России назвал главное разочарование 2025 года

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что "Сочи" стал для него главным разочарованием 2025 года.
Фото: ФК "Сочи"
Специалист считает, что ключевые ошибки были допущены на уровне управления, а не тренерского штаба. По словам Игнатьева, клуб изначально сделал дорогостоящую ставку на иностранного тренера Морено, рассчитывая на быстрый результат, однако команда так и не получила импульса для развития.

- Главное разочарование - это "Сочи". При Морено движения не было никакого. Затем пришёл хороший российский специалист - Игорь Осинькин. Он показывал, что умеет выстраивать командую игру. Думаю, тут виноват не тренер, а клуб. Он не разобрался куда идёт. Это его большая ошибка, - цитирует Игнатьева "Советский спорт".

На данный момент "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда набрала всего девять очков, одержав две победы, трижды сыграв вничью и потерпев 13 поражений.

