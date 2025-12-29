Матчи Скрыть

Экс-тренер ЦСКА: Обляков - легенда клуба

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о продлении контракта Ивана Облякова с клубом.
Фото: ФК ЦСКА
"Обляков - легенда ЦСКА. Он уже давно играет за клуб. Когда он закончит играть, то точно станет легендой. Повторяет путь Акинфеева по игре за ЦСКА", - сказал Тарханов "Советскому спорту".

Ранее стало известно, что московский ЦСКА продлил контракт с Обляковым до конца сезона-2029/2030.

Российский футболист выступает в составе "армейцев" с конца августа 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 27 матчей, 7 голов и 5 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

