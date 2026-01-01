Об этом сообщает британское издание Daily Mail. По информации источника, состояние румынского специалиста вызывает серьёзные опасения и оценивается как непростое.
Напомним, специалист работал в "Кубани" с 2010 по 2012 год, а после возглавлял "Динамо", которое тренировал до 2014 года. Также в его тренерской карьере были ЧФР "Клуж", "Кайсериспор" и ряд других команд из разных стран.
У экс-наставника "Динамо" Петреску выявлено тяжёлое заболевание - источник
Бывшему наставнику московского "Динамо" и "Кубани" Дану Петреску диагностировали онкологическое заболевание.
Фото: ФК "Динамо"