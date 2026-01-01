Футбольный агент рассказал, что нужно сделать "Спартаку", чтобы занять 3 место и выиграть Кубок

"Убрать Кахигао, поставить хорошего тренера и спортивного директора, который понимает, что для этого надо делать. Не думает о том, чтобы продержаться и получать зарплату, а знает, как надо точно выстроить футбольный клуб — именно тот, кто будет нацелен на то, чтобы "Спартак" добивался результата", - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
В полуфинале Пути РПЛ Кубка России команда Вадима Романова сыграет с московским "Спартаком". Напомним, что в ноябре столичный клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - Вадим Романов стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Ранее специалист входил в тренерский штаб Станковича.
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что нужно сделать московскому "Спартаку" для завоевания Кубка России и бронзовых медалей РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"