Сделка находится на финальной стадии, и стороны готовятся к официальному оформлению трансфера.
По информации ESPN, 28-летний футболист в субботу, 10 января пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые согласились отпустить хавбека за 27 миллионов евро. Также условия соглашения предусматривают бонусы, благодаря которым сумма сделки может увеличиться еще на 3 миллиона.
В нынешнем сезоне Жерсон провел 12 матчей в составе "Зенита" и отметился одним забитым мячом.
Названа дата трансфера Жерсона из "Зенита" в "Крузейро"
Фото: ФК "Зенит"