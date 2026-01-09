Названа дата трансфера Жерсона из "Зенита" в "Крузейро"

Полузащитник петербургского "Зенита" Жерсон в ближайшие дни завершит переход в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"
Сделка находится на финальной стадии, и стороны готовятся к официальному оформлению трансфера.

По информации ESPN, 28-летний футболист в субботу, 10 января пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые согласились отпустить хавбека за 27 миллионов евро. Также условия соглашения предусматривают бонусы, благодаря которым сумма сделки может увеличиться еще на 3 миллиона.

В нынешнем сезоне Жерсон провел 12 матчей в составе "Зенита" и отметился одним забитым мячом.

