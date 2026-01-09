Сёмин объяснил, при каких условиях Карседо добьётся успеха в "Спартаке"

По словам Сёмина, Карседо хорошо ориентируется в российских реалиях и знаком со спецификой лиги, так как уже работал в клубе в тренерском штабе Унаи Эмери.
- Он хорошо знает "Спартак", лигу, страну. Если руководство "Спартака" окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в "Пафосе", то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому, - цитирует экс-наставника "Локомотива" "СЭ".
Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года и летом 2025-го впервые в истории вывел команду в основной этап Лиги чемпионов. О своём уходе из кипрского клуба специалист объявил 4 января. Уже 5 января "Спартак" официально сообщил о назначении 52-летнего испанца главным тренером, подписав с ним контракт до лета 2028 года.
