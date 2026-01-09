По его мнению, ключевым фактором в этой ситуации станет текущее физическое состояние футболиста, а также его готовность адаптироваться к реалиям РПЛ.
- Если у него физика и голова в норме, то почему бы и нет? Но его в России не было уже пять лет, очень многое могло измениться. Его состояние сейчас непонятно. Лучше взять его на сборы и посмотреть, тянет ли он, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Экс-футболист "Ростова" и ЦСКА в прошлом сезоне выступал в чемпионате Финляндии за "Гнистан". В 20 матчах он забил два мяча и сделал шесть ассистов на партнёров.
Бывший футболист ЦСКА оценил возможный переход Ерёменко в "Оренбург"
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах возможного перехода Романа Ерёменко в "Оренбург".
Фото: ФК "Ростов"