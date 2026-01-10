Футболист выбыл из-за травмы в начале ноября и с тех пор не играл.
"Вадим получил травму еще до прихода в "Крылья Советов". Он чувствовал дискомфорт и боль, которые позволяли ему играть, но затем дополнительное обследование показало, что у него есть стрессовый перелом. Было принято решение не проводить операцию, чтобы все зажило консервативно. Мы выдержали все сроки, которые были рекомендованы, но после того, как он снова начал тренироваться, опять возникли боли. Это стало прямым показанием к операции", — передает слова Хохлова "Евро-Футбол.Ру".
Вадим Раков перешел в стан "Крыльев" из московского "Локомотива" в июле 2025 года на правах аренды. За самарскую команду Раков отыграл 11 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Аренда футболиста рассчитана до конца сезона 2025/2026.
Главврач "Крыльев Советов" рассказал, почему затянулось восстановление Ракова
Владимир Хохлов, главный врач "Крыльев Советов", рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"