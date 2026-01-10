Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Ранее об интересе армейского клуба к бразильцу сообщал журналист Вене Касагранде.
Эвертон выступает за "Фламенго" с 2022 года. В составе красно-черных он провел 168 матчей, забил 18 мячей и отдал 24 результативные передачи. Контракт футболиста с "Фламенго" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
Ранее в Европе Эвертон выступал за португальскую "Бенфику" (2020–2022; 95 матчей, 15 голов, 18 результативных передач).
ЦСКА не заинтересован в Эвертоне — источник
Московский ЦСКА не намерен подписывать вингера "Фламенго" Эвертона.
