Официально о трансфере было объявлено 11 января, контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2028/29. По мнению Смородской, приобретение Дивеева усиливает позицию центрального защитника в составе "Зенита".
- Можно сказать, что у "Зенита" закрыта позиция центрального защитника, но место в основе ему не гарантировано. Даже работа с Семаком в "Уфе" не даёт преимуществ. Травмы случаются, но с этим ничего не поделаешь, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.
26-летний Дивеев за ЦСКА провёл 203 матча, забил 20 мячей и отдал пять результативных передач.
В этом сезоне чемпионата России "армейцы" набрали 36 баллов и занимают четвёртую строчку, отставая от идущего первым "Краснодара" на четыре очка.
Смородская дала оценку переходу Дивеева из ЦСКА в "Зенит"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в петербургский "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА