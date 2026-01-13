Агент допустил, что Батраков может стать капитаном "Локо" после ухода Баринова

"Я допускаю такое развитие событий. Поскольку все мы помним те редкие моменты, когда Дима Баринов не принимал участие в матчах. Тогда с капитанской повязкой выходил именно Алексей. Допускаю, что тренерский штаб доверит ему капитанскую повязку", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов покинул "Локомотив" и перешел из в ЦСКА во вторник, 13 января. 29-летний полузащитник выступал за основной состав команды с 2015 года, а с 2019 был ее капитаном.
Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии железнодорожников. Всего за красно-зеленых игрок принял участие в 66 матчах, в которых записал на свой счет 31 гол и отдал 16 ассистов. Батраков возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами. Осенью 2025 года он получил награду "Стальной рельс" от болельщиков "Локомотива".
Спортивный агент Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, может ли полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков стать капитаном команды вместо перешедшего в ЦСКА Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"