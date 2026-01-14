Недавно стало известно, что "Ростову" запретили заявлять новичков до лета 2027 года.
"У "Ростова" остался долг перед клубом "Пеньяроль" за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который "Ростов" пока не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию", — отмечается в сообщении ростовского клуба.
Родриго Саравия перешел в "Ростов" летом 2024 года за 1,95 млн евро. В составе ростовской команды полузащитник провел 20 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В июле 2025 года уругвайский хавбек на правах свободного агента перешел в аргентинский клуб "Бельграно".
В "Ростове" объяснили, почему клубу запретили регистрировать новых игроков
Фото: ФК "Ростов"