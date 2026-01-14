"Тикнизян остается в клубе", - передает слова Терзича "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что защитником сборной Армении интересуется "Краснодар".
Наир Тикнизян выступает за "Црвену Звезду" с лета 2025 года. Экс-футболист московского "Локомотива" провел за сербскую команду 25 матчей и отдал в них 2 результативные передачи.
В "Црвене Звезде" сделали заявление о будущем Тикнизяна
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич высказался о будущем защитника Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Црвена Звезда"