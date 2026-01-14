Карседо рассказал, кто будет при нем капитаном "Спартака"

"Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан - очень важен для нас", - цитирует Карседо "СЭ".
Роман Зобнин защищает цвета московского "Спартака" с 2016 года. В минувшем декабре столичный клуб объявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 19 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России, провел на поле 792 минуты и отметился забитым голом.
Новый главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо ответил, кто будет капитаном команды.
Фото: ФК "Спартак"