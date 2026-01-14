ЦСКА расстанется с Лионелем Верде - источник

Аргентинский футболист выступает за "армейцев" на правах аренды, к команде он присоединился в 2025 году.
По информации источника, Верде отсутствует в списке игроков, которые проходят зимние сборы вместе с ЦСКА, что подтверждает его скорый уход из команды.
За время выступлений в составе "красно-синих" полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Суммарно Верде провёл на поле 184 минуты и не отметился результативными действиями.
Источник: Bobsoccer
Фото: ПФК ЦСКА