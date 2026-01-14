ЦСКА расстанется с Лионелем Верде - источник

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде в ближайшее время покинет московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Аргентинский футболист выступает за "армейцев" на правах аренды, к команде он присоединился в 2025 году.

По информации источника, Верде отсутствует в списке игроков, которые проходят зимние сборы вместе с ЦСКА, что подтверждает его скорый уход из команды.

За время выступлений в составе "красно-синих" полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Суммарно Верде провёл на поле 184 минуты и не отметился результативными действиями.

Источник: Bobsoccer

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится