Агент обратил внимание на проблемы ЦСКА в атаке, а также на состояние здоровья защитника.
- Вижу эту сделку в пользу "армейцев". Дивеев часто получал травмы, а нападающие ЦСКА за первую часть чемпионата всего три мяча забили. Лусиано будет забивать, - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Контракт Дивеева с "Зенитом" рассчитан до середины 2029 года. Гонду, в свою очередь, подписал соглашение с ЦСКА, которое действует до лета 2030 года. В прессе ранее отмечалось, что "Зенит" в рамках обмена доплатит ЦСКА 2 млн евро.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт вторым в чемпионате, а ЦСКА, набрав 36 очков, занимает четвёртую строчку.
Агент Сафонов оценил обмен между "Зенитом" и ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением об обмене между "Зенитом" и ЦСКА, в рамках которого защитник Игорь Дивеев перебрался в Санкт-Петербург, а нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА