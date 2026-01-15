Об этом сообщила пресс-служба "Оренбурга". Отмечается, что игрок будет выступать за белорусскую команду в аренде до конца 2026 года.
Мартынову 20 лет. Он является воспитанником академии "Минска". Нападающий пополнил состав "Оренбурга" в 2024 году, однако не провел ни одной встречи за команду из-за травмы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.
"Оренбург" на данный момент занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 12 очков.
"Оренбург" отдал нападающего в аренду в Белоруссию
Фото: ФК "Оренбург"