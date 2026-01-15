Экс-игрок ЦСКА: Баринов - меркантильный тип

"Эта футболка говорит, что Баринов - меркантильный тип. Это нехорошо. Такой же, как Дивеев. Здорово, что избавились от него. А Баринов, конечно, непорядочно себя повёл. Если уходишь из коллектива, в котором ты состоялся как футболист, то надо думать о поступках. Он там был на хорошем счету, я на него с удовольствием смотрел.
Он бросил вызов "Локомотиву", что они ему не заплатили, сколько он просил. Он их припугнул из-за контракта, который летом заканчивался. Я не ожидал такого непорядочного поведения.
Думал, он поумнее немножко, но оказался таким же оголтелым, как все футболисты, которые хотят захапать больше денег", - сказал Пономарев Legalbet.
Ранее Дмитрий Баринов сделал прощальное фото с игроками "Локомотива", на нем игрок был одет в футболку с надписью: "Деньги побуждают к движению".
13 января стало известно, что футболист перешел в московский ЦСКА. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2029 года.
Опорный полузащитник выступал за "Локомотив" с 2015 года. В текущем сезоне за клуб Баринов провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. "Локомотив" располагается на третьей строчке с 37 баллами в своем активе.